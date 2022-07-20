Названа опасность лежания на диване сразу после еды

Привычка ложиться на диван сразу после еды приводит к появлению сильной отрыжки и чувству жжения в груди, предупредила врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева. В беседе с "Аргументами и фактами" она рассказала и о других опасностях тихого часа после обеда, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист напомнила, что во время еды в организме вырабатываются желудочный сок, ферменты и желчь, которые необходимы для расщепления пищи и ее усвоения. На этот процесс требуется время. Но если отправиться лежать сразу после приема пищи, желудочный сок попадет в пищевод, объяснила Слюняева. "Следствием этого станет жжение в груди, кислый привкус во рту или отрыжка. Рефлюкс раздражает дыхательные пути и приводит к кашлю (что может стать причиной возникновения астмы)", - предупредила она.

При этом в желудке будет недоставать кислоты, из-за чего в нем могут оставаться плохо переваренные кусочки пищи, которые начинают загнивать; начнет развиваться болезнетворная микрофлора, продолжила Слюняева. Также, по ее словам, лежание после еды может привести к обострению гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) или грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.

Специалист добавила, что стоит подождать не менее получаса после обеда, прежде чем принимать горизонтальное положение или полностью откинуться на спинку рабочего кресла. Для сохранения хорошего самочувствия ужинать стоит минимум за три часа до отхода ко сну, заключила гастроэнтеролог.