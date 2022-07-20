Фанат Pepsi побил рекорд, собрав более 12 400 банок

Кристиан Кавалетти работает менеджером в текстильной компании, а свободное время тратит на необычное хобби - собирает банки из-под "Pepsi", передает Day.Az со ссылкой на Fishki.

В 2004 году житель Милана (Италия) стал мировым рекордсменом, собрав коллекцию, в которой была 4391 банка. Но время не стоит на месте, и сейчас мужчина в очередной раз подтвердил то, что достоин занять место на страницах Книги рекордов Гиннесса - в его собрании имеются уже 12402 банки.

Собирая коллекцию с 1989 года, Кристиан стал членом многих объединений коллекционеров. У него имеется немало друзей и партнёров чуть ли не по всему миру, которые помогают ему пополнять собрание. На полках можно увидеть банки, приехавшие из 81 страны.

Кристиан рассказал, что ему хотелось бы превратить свою замечательную коллекцию в полноценный музей, который к тому же станет интересен тем, что будет постоянно пополняться, ведь то и дело появляются новые банки "Pepsi", включая различные лимитированные издания. У мужчины имеется даже такой раритет, как банка из самой первой партии напитка, выпущенной в 1948 году. Она, кстати, сильно отличается от тех ёмкостей, которые так хорошо знакомы нам сегодня.

Конечно, Кристиан не только собирает банки, но и пьёт "Pepsi". При этом он признался, что больше всего ему нравится газировка с вишнёвым вкусом.