Дерматолог рассказала о первой помощи при солнечном ожоге

Чтобы облегчить боль и успокоить кожу при солнечном ожоге, нужен холодный компресс или длительный душ, утверждает врач-дерматолог, дерматоонколог, эксперт телеканала "Доктор" Наталия Жовтан. В беседе с "Лентой.ру" она рассказала о мерах первой помощи в таких случаях, передает Day.Az.

По словам Жовтан, солнечный ожог - это реакция кожи, которая возникает после активного воздействия ультрафиолета. Он проявляется покраснением, зудом, припухлостью и болезненностью эпидермиса через 4-20 часов после воздействия солнечных лучей. В тяжелых случаях бывают головная боль, лихорадка, появляются волдыри.

Почему загар опасен

Не существует такого понятия, как "здоровый загар", считает Жовтан. По ее словам, на воздействие солнечных лучей кожа реагирует воспалением. Именно оно проявляется в виде загара, то есть покраснения с последующей пигментацией.

Ультрафиолетовые лучи типа А, а именно они провоцируют онкологические процессы, сопровождают лучи типа В, те самые, которые и придают нашей коже загорелый оттенок. Поэтому врачи всегда проводят параллель между онкологией и частыми, неконтролируемыми солнечными ожогами или пренебрежением использования солнцезащитных средств.

Что делать при солнечном ожоге

Покраснение кожи - это первый признак солнечного ожога. При его появлении дерматолог советует незамедлительно уйти в тень и в течение нескольких дней избегать прямых солнечных лучей.

После возвращения домой она рекомендует первым делом принять прохладный душ в течение как минимум 15 минут или наложить компресс из смоченного в прохладной воде полотенца. Это поможет снизить температуру пораженных ультрафиолетом участков кожи и успокоить их.

После душа надо обязательно обработать обожженные солнцем участки кожи специальным средством против ожогов. Оно поможет снять раздражение, зуд и избавит о чувства стянутости. При легком ожоге с этой задачей прекрасно справятся специальные средства после загара с легкой текстурой. Чтобы усилить их эффект, стоит предварительно поместить их в холодильник. В качестве "тяжелой артиллерии" подойдут кремы, гели или спреи с пантенолом в составе.

Кроме того, при солнечном ожоге следует пить много жидкости, чтобы избежать обезвоживания организма, напоминает Жовтан. Также можно принять обезболивающие, жаропонижающие и, при необходимости, антигистаминные препараты.

Если ожог сильный, и образовались пузыри, стоит наложить повязку, чтобы снизить риск развития инфекции. Однако, по мнению дерматолога, лучше не заниматься самолечением, а обратиться к врачу, особенно если самочувствие продолжает ухудшаться, и дискомфорт становится сильнее.

Чего нельзя делать при солнечном ожоге

Категорически запрещено использовать любые народные методы, считает Жовтан. Например, сметана, сливки, кефир и прочие продукты питания при нанесении на поврежденную солнцем кожу лишь повышают риск инфицирования.

Также медик не рекомендует наносить на обожженные участки эпидермиса жирный крем или мазь плотной текстуры, так как они создают вакуум и задерживают тепло, из-за чего боль может усилиться.

По ее словам, также нельзя протыкать волдыри и находиться на открытом солнце до полного исчезновения симптомов ожога.