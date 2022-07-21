Что за непонятный свет на небе в Австралии?

В австралийском городе Милдьюра местные жители заметили непонятное свечение на небе, которое оказалось подсветкой. Ее использует компания, занимающаяся выращиванием медицинского каннабиса, сообщает Day.Az со ссылкой на ABC.

Вечером вторника, 19 июля, местные жители заметили необычный розовый круг на небе. Люди подумали, что это вспышки на солнце, пришельцы или открытие очередной сети ресторанов.

Как оказалось, за мистическое свечение ответственна компания, производящая медицинский каннабис. Они объяснили, что вводили в эксплуатацию новую зону. Им было необходимо обеспечить 12 часов света и 12 часов тьмы, из-за чего была использована подсветка. Светодиодные лампы с водяным охлаждением работают на другой длине волны, чем большинство ламп, поэтому они светятся розовым. Обычно затемняющие жалюзи закрываются одновременно с заходом солнца, но той ночью на производстве был включен свет, а жалюзи еще не были закрыты, из-за чего возник такой необычный эффект на небе.

Место выращивания наркотиков держится в секрете, однако необычный свет дал наводку местным жителям, из-за чего охране предприятия пришлось быть настороже.