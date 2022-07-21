Искусственный интеллект научили распознавать русскую пропись

Российские исследователи искусственного интеллекта разработали новую сверточную нейросеть (CNN). Она способна распознавать изображения рукописных букв русского алфавита с точностью 99%. Разработкой занимались специалисты подведомственных Минобрнауки России Сибирского федерального университета (СФУ) и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ". Об этом сообщается на сайте "Научная Россия", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По заявлению ученых, CNN с высокой точностью распознает кириллический текст, написанный от руки и независимо от почерка.

Также приложение защитили от утечки информации. Оно не требует подключения к интернету.