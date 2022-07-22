В США впервые в мозг человека внедрили постоянный имплант

В Нью-Йорке 48-летнему парализованному пациенту внедрили в мозг 4-сантиметровый чип в виде стендрона, который позволит ему телепатически управлять цифровыми устройствами, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Это первая имплантация постоянного нейрокомпьютерного интерфейса жителю мегаполиса, который страдает от бокового амиотрофического склероза (БАС) и является парализованным.

Имплант был разработан компанией Synchron - конкурентом Neuralink. По словам специалистов, эти разработки уже опережают мозговые импланты от Илона Маска.

Нейрокомпьютерный интерфейс имеет 16 электродов, которые мониторят мозг и регистрируют активность нейронов, когда человек о чем-то думает. Этот имплант подключается к другому устройству, вживленному в грудь пациента. Благодаря новой технологии человек сможет передавать сигналы из мозга на цифровые устройства, такие как компьютер или смартфон, и таким образом управлять ими.