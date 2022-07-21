Как отучить детей от планшетов и гаджетов?

40-летняя британка придумала, как отучить детей от гаджетов. Об этом сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам женщины, ее беспокоило, что во время отдыха в Дубае дети постоянно просили поиграть в телефоны и не интересовались достопримечательностями.

"Как только мы добрались до аквапарка или до пляжа, дети были в восторге. Какое-то время. Вскоре это начиналось снова: "Можем ли мы поиграть в гаджеты?" - поделилась британка с изданием.

Как добавила британка, ее три малолетних сына разучились скучать. По ее мнению, именно скука развивает воображение и дает возможность детям самостоятельно придумывать развлечения и игры.

Когда британка посоветовалась с мужем и сократила время сыновей на компьютерные игры, у детей началась истерика. Но постепенно сыновья стали более спокойными.

"Постепенно они начали забывать об экранах. Вместо этого они начали создавать свои собственные комиксы и игры, моделировать хлам, строить постройки и играть в футбол", - призналась изданию британка.

По ее словам, они придумали с мужем правило. Семья перестала брать гаджеты в поездки. Кроме того, в обычные дни дети имели право поиграть в гаджеты только один час на выходных.

Как заключила женщина, мальчики перестали вспоминать о телефонах и просить поиграть в них. Недавно семья съездила в отпуск без гаджетов.

"Это было не идеально, но стало намного лучше", - призналась изданию женщина.