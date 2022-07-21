Раскрыта причина сонливости после приема пищи

Ощущение сонливости после еды - это реакция организма, которому требуется время для того, чтобы переварить пищу. Об этом "Вечерней Москве" сообщила терапевт Татьяна Романенко, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"После еды нормально испытывать чувство сонливости, так как в организме происходит перераспределение крови", - объяснила врач.

По словам терапевта, после приема пищи в пищеварительной системе происходит временное улучшение кровоснабжения.

Как добавила врач, спустя 5-7 минут организм вернется к привычному состоянию.