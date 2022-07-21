NASA запустит новую лунную миссию Artemis

В NASA планируют запустить ракету Artemis I в полет на Луну 29 августа, 2 сентября или 5 сентября. Об этом рассказал заместитель администратора Управления по разработке исследовательских систем NASA Джим Фри во время пресс-конференции в честь 53-летия высадки на Луну "Апполон-11", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Artemis I без экипажа отправится в полет на Луну и вернется обратно на Землю. Эта миссия положит начало программе NASA Artemis, цель которой - высадка людей на Луну, в том числе первой женщины и первого "цветного" человека на Луну к 2025 году", - заявил Фри.

Миссия продлится 42 дня после запуска. На текущий момент астронавты готовятся к полету.

По словам руководителя миссии Майка Сарафина, ракета будет лететь со скоростью около 39 тыс. км/ч - это рекордная скорость для космического корабля, который будет возвращаться с низкой околоземной орбиты.