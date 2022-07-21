Найдены пожирающие парниковые газы бактерии

Специалисты из Университета Саскачевана и Университета Саймона Фрейзера нашли бактерии, которые пожирают парниковые газы. Они смогут уменьшить выбросы CO2 в атмосфере, оказывающие пагубное влияние на экосистемы и изменяющие климат. Выводы работы опубликованы в журнале Nature Chemical Biology, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе исследования ученые изучили цианобактерий - фотосинтезирующих организмов, живущих в воде. Оказалось, что они используют углерод для синтеза необходимых питательных веществ. Как показали данные экспериментов, эти бактерии способны поглощать CO2 из атмосферы - вместе с другими органическими молекулами или самостоятельно. По мнению специалистов, это открытие можно использовать для разработки новых промышленных процессов для сокращения выбросов парниковых газов.