Погоня водителя за «сбежавшим» мотоблоком рассмешила очевидцев происшествия

Один из участников дорожного движения не смог сдержать эмоций, снимая дрейфующий по кругу мотоблок с прицепом и тщетные попытки его владельца остановить "сбежавший" от него транспорт, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Мужчина средних лет на протяжении нескольких минут пытался взять под контроль зациклившийся мотоблок. Затем другой местный житель и ребёнок присоединились к погоне за сельхозтехникой, которая к тому моменту начала дымиться, но продолжала двигаться по кругу.

Автор видеоролика, чуть не захлебнувшийся от смеха во время съёмочного процесса не уточнил, чем закончился инцидент, запечатлённый на днях в небольшом населённом пункте, в Российской глубинке.