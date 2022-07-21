На Землю надвигается новая геомагнитная буря

Геомагнитная буря, вызванная извержением гигантского протуберанца, может обрушиться на Землю 21 июля 2022 года, сообщили эксперты портала SpaceWeather.com, который специализируется на наблюдении за солнечной активностью, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Наблюдатели впервые обнаружили протуберанец на поверхности Солнца 12 июля. Спустя три дня ученые заметили извержение протуберанца, которое привело к выбросу корональной массы и формированию потока солнечного ветра, направленного к Земле. По расчетам, поток должен достигнуть Земли 20-21 июля.

По словам ученых, эта магнитная буря будет слабой, она может вызвать колебания в электросетях и повлиять на некоторые функции спутников, а также на мобильные устройства и системы GPS, но не сильно.