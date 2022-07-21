Дайвер запечатлел подводный бой крабов со скатом за добычу - ФОТО - ВИДЕО
58-летний любитель подводных приключений, путешествующий несколько дней назад на байдарке у побережья Гранж-Бич (Аделаида, Австралия), стал очевидцем противостояния подводных обитателей, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.
Австралийский байдарочник опустил камеру на мелководье и снял, как два агрессивных краба вынуждены были отбивать свою добычу у наглого ската, который несколько раз атаковал двух ракообразных, решивших дать бой конкуренту.
После нескольких неудачных попыток отнять рыбёшку у крабов, скат решил больше не рисковать и уплыл прочь на поиски более лёгкой добычи.
Австралиец опубликовал видеосюжет с противостоянием морских обитателей в сети, где его за короткое время просмотрели десятки тысяч интернет-пользователей.
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При копировании - ОБЯЗАТЕЛЬНА ссылка на источник: https://rai77.com/daiver-zapechatlel-podvodnyi-boi-krabov-so-skatom-za-dobychu-18-07-2022.html
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