Самое странное ведомство в мире появилось в США. Управление про разрешению аномалий во всех областях займется изучением неопознанных явлений в космосе, воздухе и на море, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Проще говоря, ученые будут искать и изучать НЛО. Американская разведка очень обеспокоена тем, что внеземные обитатели космоса могут представлять огромную угрозу национальной безопасности Америки. Осталось только их найти доказать существование внезменоц жизни.

Что не требует доказательств по мнению НАСА, так это факт прилунения Нила Армстронга и Базза Олдрина. Агентство показало кадры единственного спутника земли, на котором якобы до сих пор видны следы астронавтов, спустя 53 года после завершения миссии "Аполлон-11".