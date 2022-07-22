https://news.day.az/unusual/1480864.html Трое экстремалов не смогли пройти самый «ужасный» квест и рассмешили сеть - ВИДЕО
Трое экстремалов не смогли пройти самый «ужасный» квест и рассмешили сеть - ВИДЕО
Любители острых ощущений, заплатив за непередаваемые ощущения, оказались в тёмной комнате, где видеокамера ночного видения запечатлела реакцию молодых людей на находящиеся в помещении плюшевые игрушки, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.
Молодые люди, решившие за деньги пощекотать свои нервы, оказались наедине со своими страхами, когда не могли опознать детские игрушки, разложенные в тёмной комнате.
Со слов автора видеоролика, испытание называлось "самый страшный квест в мире" и молодые люди были готовы на всё, но позорно бежали из тёмного помещения.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре