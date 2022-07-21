Умерла самая старая в мире большая панда

В Гонконге скончался Ань-Ань - самая старая большая панда в мире, жившая в неволе. Об этом сообщает издание South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Перед смертью 35-летний Ань-Ань несколько дней болел. Он почти не двигался, отказывался от пищи и лишь пил воду с питательными добавками. В итоге ветеринары приняли решение не продлевать страдания животного и усыпили его.

Ань-Ань появился на свет в 1987 году в китайской провинции Сычуань. По-китайски его имя записывалось иероглифами 安安, означающими "мир" или "покой". В 1999 году панду передали в дар Гонконгу. Вместе с ним в зоопарк отправилась самка по имени Цзя-Цзя, которую люди спасли от гибели. Она также оказалась долгожительницей и умерла в 2016 году в возрасте 38 лет.

В дикой природе большие панды, как правило, живут до 14-20 лет, но в неволе могут дожить до 30.

Гигантские панды находятся под угрозой исчезновения. У этого вида крайне низкая плодовитость, особенно в неволе. Ареал обитания животных ограничен несколькими горными хребтами в центральной части Китая. Популяция этих зверей в стране насчитывает 1600 особей.