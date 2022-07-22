Употребление воды оказалось способно привести к выплеску дофамина

Команда ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Медицинского института Говарда Хьюза обнаружила, что определенная часть мозга выделяет дофамин в ответ на употребление воды. Статья с выводами работы опубликована в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что некоторые области мозга выплескивают нейромедиатор дофамин в случае каких-либо приятных действий, например, во время секса или приема вкусной еды. В новом исследовании на мышах специалисты смогли проследить тот же механизм при употреблении воды.

Подопытным животным давали неограниченный доступ к воде в течение пяти минут, а затем изучались их мозговые импульсы в вентральной области покрышки. Уровень дофамина при этом у мышей вырос сразу после того, как они начали пить. Спустя десять минут исследователи замерили количество нейромедиатора снова, и пришли к выводу, что он повысился после того, как вода успела усвоиться. Проверить гипотезу решили также с помощью добавления в жидкость соли. Оказалось, что второй выброс дофамина был гораздо меньше из-за обезвоживающего эффекта добавки.