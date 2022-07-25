Названы фрукты, которые можно есть диабетикам

Людям, страдающим от диабета первого или второго типа, сладкие фрукты, можно употреблять очень небольшими порциями, рассказала "Пятому каналу" врач-эндокринолог, диетолог Татьяна Филиппова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Если человек регулярно принимает препараты, контролирующие уровень сахара в крови, или страдает от начальной стадии диабета первого типа, то ограничений по употреблению фруктов практически нет, но есть их лучше небольшим порциями.

"Фрукты должны быть в рационе в умеренном количестве, особенно с большим содержанием сахара. Это виноград, это хурма, это арбузы, дыни, это очень сладкие ягоды, бананы", - сообщила врач.

Специалист отметила, что чаще всего диабет диагностируют у пожилых людей, в результате нарушения обмена веществ, поджелудочная железа начинает вырабатывать инсулина больше, чем необходимо.