Gucci выпустили ароматические свечи с запахами мха и старины

Gucci выпустил новую коллекцию посуды и предметов интерьера. Об этом сообщает Robb Report, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Объекты для рекламной кампании новой коллекции снял фотограф Макс Зидентопф, разместивший их в саду с лабиринтами.

В коллекции представлены как мебель, так и декор и посуда. Фирменные свечи бренда в фарфоровых банках выпущены с новыми ароматами - листьев помидоров, запахом мха и старины. Свечи впервые можно приобрести также в жестяных банках.

Принты с животными и цветами можно увидеть на текстиле бренда: подушках, пледах, обоях и основаниях стульев. На ножки кресел добавили элементы в виде лошадиных копыт.

В категории столовой посуды обновлены хрустальные стаканы и столовые приборы из мельхиора с фирменными рисунками в виде пчел и львов. В коллекции представлены также два набора серебристых подносов с гравюрами.