В Анголе обнаружен крупнейший за последние 300 лет розовый алмаз

Австралийская горнодобывающая компания Lucapa Diamond Company, ведущая разведку и добычу алмазов в Южной Африке, объявила об обнаружении чистого розового алмаза в шахте Лулу в Анголе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, по данным компании, 170-каратный алмаз является крупнейшим среди обнаруженных за последние 300 лет и получил название "Роса-ду-Лулу".

Министр минеральных ресурсов и нефти Анголы Диамантину Азеведо заявил, что обнаружение этого рекордно крупного розового алмаза свидетельствует о том, что Ангола является важным мировым центром добычи алмазов.

Камень будет продан на международном аукционе по очень высокой цене.

В 2017 году бриллиант "Розовая звезда" весом 59,6 карата был продан на аукционе в Гонконге за 71,2 миллиона долларов США, или около 70 миллионов евро, и до сих пор остается самым дорогим бриллиантом в истории.