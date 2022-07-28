Диетолог назвала самые полезные продукты для почек

Врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, что зелень, ягоды и овощи, богатые жидкостью, являются самыми полезными продуктами для стабильной работы почек, но сам рацион должен быть разнообразным. Об этом сообщает URA.RU, передает Day.Az.

Она подчеркнула, что более полезными для почек могут быть те продукты, которые имеют растительное происхождение, например, фрукты, овощи и зелень - петрушка, укроп сельдерей.

"Также ягоды: клубника, земляника, малина. Еще овощи богатые жидкостью: огурцы, кабачки, тыква. Но рацион должен быть разнообразным и включать нежирные сорта рыбы и мяса в комбинации с сырыми овощами и фруктами", - рассказала Русакова.

Она отметила, что почки не нужно перегружать большим количеством белковой пищи. Это может навредить работе органа.