Жители Европы начали пить молоко 9 тыс. лет назад

Палеохимики из Бристольского университета выяснили, что жители Европы начали массово пить молоко примерно 9 тыс. лет назад - за 3-4 тыс. лет до того, как приобрели позволяющий переваривать лактозу ген. Работа ученых была опубликована в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первые домашние коровы появились на территории Ближнего Востока и Индии около 15-10 тыс. лет назад. Ученые считали, что именно это привело к появлению мутации в гене LCT у первых фермеров, благодаря которой люди могут усваивать лактозу во взрослые годы жизни.

Однако среди европейцев мутация распространилась позже, чем они начали массово пить молоко и употреблять в пищу другие молочные продукты. По словам палеохимиков, это ставит под сомнение связь между появлением мутации и появлением молочного скотоводства.

В ходе исследования ученые изучили химический состав 7 тыс. глиняных черепков, найденных на 554 стоянках древних жителей Европы. Фрагменты древней глиняной посуды часто содержат пищевые белки и жиры, по составу которых можно определить, что в них хранилось.

Химический анализ показал, что древние европейцы начали массово пить молоко и есть молочные продукты около 9 тыс. лет назад. В это время, как и в последующие 3-4 тысячи лет, мутация в гене LCT была крайне мало распространена среди обитателей Европы.