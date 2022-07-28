https://news.day.az/unusual/1482723.html Два тигра яростно дерутся за самку в Южной Африке - ВИДЕО
Два тигра яростно дерутся за самку в Южной Африке - ВИДЕО
В Тигровых каньонах в долине Лаоху, парке дикой природы и сафари в Южной Африке, два тигра вступили в жестокую битву и боролись друг с другом в течение длительного периода времени. Ни один из них не был готов признать поражение, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.
Тем временем самка попыталась оценить сценарий, шагая по полю боя. Поняв, что вмешиваться бесполезно, покинула это место.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре