Два тигра яростно дерутся за самку в Южной Африке

В Тигровых каньонах в долине Лаоху, парке дикой природы и сафари в Южной Африке, два тигра вступили в жестокую битву и боролись друг с другом в течение длительного периода времени. Ни один из них не был готов признать поражение, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.

Тем временем самка попыталась оценить сценарий, шагая по полю боя. Поняв, что вмешиваться бесполезно, покинула это место.