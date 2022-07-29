Археологи обнаружили зараженных чумой критян возрастом 4000 лет

Ученые обнаружили останки четырех древних жителей Крита, инфицированных чумой и сальмонеллой. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание N+1.

Чума известна на протяжении почти всей истории цивилизации. В Европе особенно крупными вспышками были Юстинианова чума VI века и Черная смерть XIV, но периодически возникали и более мелкие, локальные эпидемии.

Филипп Штокхаммер из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка и его коллеги изучили человеческие останки из пещеры Агио Хараламбоса на острове Крит. Они умерли примерно в 2000 году до нашей эры. Для анализа ДНК ученые отобрали 68 зубов, принадлежавшие как минимум 32 разным людям. В итоге следы чумной палочки были обнаружены у двух индивидов, а сальмонеллы - у двух других. Анализ генома чумной палочки показал, что он группируется с ранее опубликованными профилями бактерий позднего неолита и бронзового века, причем у этой линии современных потомков нет. Ближе всего он оказался к геному, прочитанному из останков человека, жившего около 2007-1882 годов до нашей эры, которые нашли в немецком городе Аугсбург. Геном сальмонеллы также принадлежит ныне исчезнувшей кладе.

Кроме того, исходя из данных генетического анализа, этот тип чумной палочки не переносился блохами.