В США медведь позвонил в дверной звонок, чтобы попросить еды

В Гринвилле, США, медведь встал на задние лапы и позвонил в дверной звонок, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Рано утром, около 3:30, в дверь Венди Уотсон позвонили. Американка решила не открывать сразу, а посмотреть по камерам на утреннего гостя. Ее визитером оказался медведь, который встал на задние лапы и передними нажал на звонок.

Животное немного постояло на крыльце. А когда косолапый понял, что ему не откроют, он подошел к птичьим кормушкам и съел все зерно. Как оказалось, медведь часто приходил к дому Венди Уотсон и ел еду, оставленную птицам. Он даже разрушил две кормушки.

Грег Лукас из Департамента природных ресурсов Южной Каролины сказал, что зверю на видео от двух до четырех лет. Медведи любят птичий корм, поэтому вешать кормушки рядом с домом не рекомендуется.