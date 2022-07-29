Астронавт Саманта Кристофоретти описала запах МКС

По словам европейского астронавта Саманты Кристофоретти, на борту Международной космической станции (МКС) постоянно присутствует "специфический запах", к которому нужно привыкнуть за несколько дней. Об этом сообщает новостной портал Space, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Когда я попала сюда пару месяцев назад, я сразу почувствовала очень специфический запах, который мгновенно вернул меня во времена моего первого полета. Но в течение нескольких дней я привыкла к этому, и теперь я больше не чувствую этого запаха", - поделилась Кристофоретти.

Кристофоретти отметила, что несмотря на то, что фильтры космической станции устраняют большинство запахов, следует избегать туалета и мест, где много мусора.

"Туалет предназначен для переработки мочи в питьевую воду; однако после завершения этого процесса всегда остается неприятный запах. Система испаряет все остатки мочи, но "выхлопные газы" могут быть вонючими", - сказала Кристофоретти.