Кто самая высокооплачиваемая тиктокерша в мире?

18-летняя американка Чарли Д'Амелио зарабатывает $150 тыс. за пост в своем аккаунте в TikTok, где у нее 142,4 млн подписчиков. Об этом пишет New York Post со ссылкой на исследования сайта для планирования ведения социальных сетей Hopper HQ, передает Day.Az.

Чарли Д'Амелио возглавила список инфлюенсеров в TikTok, которые получают больше всего денег за одну рекламную интеграцию в посте. Американка стала знаменита благодаря своим танцевальным роликам. Рекламу на странице Д'Амелио покупали мировые бренды, например, Dunkin' Donuts и Hollister. Сейчас ее состояние оценивается примерно в $28,6 млн.

Итальянский видеоблогер Хаби Лейм занимает вторую строчку в рейтинге, несмотря на то, что у него подписчиков больше. Реклама в посте у Лейма стоит почти $132 тыс., а его состояние оценивается примерно в $7,1 млн.

На третьем месте находится Белла Порч с 90,1 млн подписчиков. Филиппино-американский блогер прославилась благодаря ролику на песню M to the B. Сейчас за пост она зарабатывает $95,6 тыс.

В топ-5 также вошла американская певица Эддисон Рэй с $93,2 тыс. за размещение рекламы и актер Уилл Смит с доходом от одного ролика в $76,9 тыс.