Создана батарейка из бумаги, которая активируется водой

Группа швейцарских ученых под руководством Густава Нистрема создала аккумулятор, который получил название Empa. Сообщается, что он подойдет для использования в том числе в одноразовых медицинских устройства для диагностики, а также датчиках окружающей среды, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Особенностью этой батареи является ее материал - она сделана из бумаги, пропитанной хлоридом натрия, то есть обычной поваренной солью. На одной стороне батареи нанесены чернила из графита, а на другой - чернила из цинка. Сверху Empa покрыта слоем краски, который соединяет графит и цинк. Также аккумулятор оснащен двумя проволоками.

Для активации батареи необходимо капнуть на нее водой, после чего соль растворится и высвободит заряженные ионы. После этого они проникают на другую сторону бумаги, вызывают окисление цинка и высвобождают электроны. В результате появляется электрический ток.

В ходе эксперимента ученые смогли запитать от Empa небольшой электронный будильник.