В Китае изобрели уникальный зонт, который не нужно держать в руках

Летающие зонты мы уже видели, но у многих, в том числе и у автора возник ряд вопросов, в первую очередь связанных с практичностью зонтов дронов, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.

Все они доказывают, что несмотря на красивый эффект, в реальности такие гаджеты мало чем помогут от сильного ливня или не застрахованы от того, что программа даст сбой и пользователи останутся мокрыми и без самого летающего зонта.

Именно поэтому для тех, кто устал от того, что зонт нужно постоянно держать в руках и тех, кому не подходят дождевики, китайские сайты товаров могут предложить элегантное решение. Зонт, который можно надеть на себя, но не дождевик. Это же гениально!

Конструкция проста и не обременена современной техникой. Вместо классической ручки, в данном аксессуаре предусмотрен ремень и крепление к спине. Ножка зонтика прилегает к позвоночнику, а для того, чтобы это все не упало, зонт крепится ремнём вокруг грудной клетки человека.

В итоге получается так, что и руки свободны, и человек не попал под дождь. В отличие от летающего дрона-зонтика это приспособление точно никуда не денется и будет защищать владельца от капель дождя.