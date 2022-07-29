Стало известно, в какое время нужно ругать детей

Эксперт по развитию детей Кристин Брейди рассказала, что серьезно говорить с детьми необходимо в определенное время. Если ребенок совершает что-то запрещенное или опасное, необходимо прекратить такое поведение. Строго поговорить о произошедшем стоит, когда вы находитесь вместе в спокойной умиротворяющей обстановке и можете по-настоящему сосредоточиться, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению Брейди, лучше всего делать это во время купания, это идеальный период для обсуждения сложных тем. Например, если ребенок грубо обрщался с домашним животным, можно начать разговор в ванной так: "Помнишь, сегодня утром, когда ты тянул кошку за хвост? Я знаю, что ты любишь кошечку, потому что она часть нашей семьи. Она испугалась, когда ты потянул ее за хвост, и поцарапала тебя. Теперь ты знаешь, что этого делать нельзя!".

Брейди уточнила, что не стоит вести серьезный разговор каждый раз, когда ваш ребенок принимает ванну, иначе он начнет бояться этого времени. Если же ребенок в целом не любит сидеть в ванне, но подойдет любая успокаивающая обстановка: спокойная поездка или тихая игра за сенсорным столом, приводит слова эксперта The Sun.