Ученые сравнили стволовые клетки мозга человека и неандертальца

Ученые из Дрезденского и Лейпцигского университетов (Германия) обнаружили, что стволовые клетки в развивающемся мозге современных людей делятся дольше, но совершают при этом меньше ошибок по сравнению с клетками неандертальцев. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано в журнале Science Advances.

После того, как разошлись эволюционные пути наших предков с неандертальцами и денисовцами, у нас появились сотни аминокислотных замен (мутаций) в нескольких белках. Постепенно они распространились среди всех современных людей, но биологическое значение этих изменений неизвестно. Шесть из этих замен произошли в трех белках, играющих ключевую роль в распределении хромосом между двумя дочерними клетками во время клеточного деления. Мыши и неандертальцы идентичны по этим шести позициям аминокислот. Заменив их аминокислоты на человеческие, ученые обнаружили, что деление клеток у мышей стало длиться дольше.

Особенно заметно увеличилась фаза, в которой хромосомы готовятся к клеточному делению. Это привело к снижению количества ошибок распределения хромосом между дочерними клетками нервных стволовых клеток. Чтобы проверить, окажет ли набор аминокислот неандертальца противоположный эффект у человека, исследователи использовали органоиды человеческого мозга - миниатюрные органоподобные структуры, которые можно выращивать из стволовых клеток человека в чашках для культивирования. Заменив аминокислоты в белках органоидов с человеческих на неандертальские, ученые в итоге обнаружили больше ошибок в распределении хромосом.

Это может означать, что неандертальцы были более подвержены хромосомным болезням мозга, в том числе и раку. Авторы работы считают, что нужны дальнейшие исследования, которые покажут, имеется ли связь между этими мутациями, ошибками при делении и уникальными признаками человека и его здоровьем.