NASA изучит причины появления кристаллов льда в эпицентрах сильных гроз

Команда исследователей NASA собирается изучить причины появления кристаллов льда в эпицентрах сильных гроз. По словам ученых, это поможет улучшить конструкции реактивных двигателей и повысить безопасность полетов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для этого NASA проведет несколько полетов бортовой научной лаборатории NASA DC-8 в регионах с антропогенными аэрозолями, чтобы лучше понять, какое влияние они оказывают на образование высоких концентраций кристаллов льда.

Аэрозоли - это крошечные частицы в атмосфере, которые образуются в результате различных природных и антропогенных явлений. По словам ученых, они могут увеличивать концентрацию кристаллов льда, присутствующих в грозе, однако, как именно это происходит, ученые не знают.

Когда самолет попадает в грозу с высоким содержанием кристаллов льда, мощность и производительность его реактивных двигателей снижается. Например, за последние 30 лет было зарегистрировано более 170 случаев потери мощности и повреждения двигателей авиалайнеров.

В некоторых условиях кристаллы льда приводят к скоплению воды внутри критически важных компонентов, таких как компрессор. Кроме того, они могут сбить показания приборов пилотов.

После проведения летной кампании следующим шагом NASA будет обработка данных, а затем передач, например, в комитет по разработке авиационных правил.