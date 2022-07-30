Ученые рассчитали вероятность смерти от падения космического мусора

Вероятность смерти от падения космического мусора увеличится до 10% до 2030 года, установили ученые из Университета Британской Колумбии. Исследование ученых было опубликовано в журнале Nature Astronomy, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам ученых, в ближайшее 10 лет космический мусор с вероятностью 6-19% станет причиной смерти по крайней мере одного человека на Земле.

Это связано с тем, частные компании и власти стран станут чаще запускать в космос ракеты и спутники. Чтобы установить точную вероятность смерти от космического мусора, инженеры использовали математическое моделирование наклонов и орбит частей ракет и плотность населения под ними.

Авторы отметили, что обломки от ракет или спутников будут приземляться не там, откуда были запущены. Кроме того, по словам ученых, чаще всего фрагменты космического мусора падают на территориях таких стран, как Индонезия, Бангладеш и Нигерия.