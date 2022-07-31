В России создали принтер для 3D-печати мяса

Московский государственный университет пищевых производств создал технологию производства мяса на 3D-принтере. Об этом сообщают Известия, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Чернила" для такого принтера создают из выращенных в биореакторе мышечных клеток коровы. В разработке участвовали студенты и аспиранты университета.

"Такое мясо, безусловно, можно назвать этичным, и оно, очевидно, будет пользоваться спросом на рынке. Чаще всего берется биопсия - у животного отщипывают кусочек ткани, при этом не травмируя его. Из образца выделяют клетки, они размножаются в специальных биореакторах. Этот этап длится несколько месяцев. На втором этапе идет подготовка сырья. Печатается специальная подложка на растительной основе, на которую наносятся живые клетки. Слои животного и растительного материалов чередуются", - рассказал проректор по исследованиям и разработкам МГУПП Алексей Кучумов.

В дальнейшем ученые планируют модифицировать устройство для создания продуктов с более сложной текстурой. Этого можно добиться с помощью печати двухкомпонентными смесями. Если в них соединить животные клетки и растительные волокна, получится аналог традиционной колбасы.

Однако в данный момент бургер из такого мяса будет стоить многие тысячи долларов, и потому технология пока не пригодна для массового производства. Российские ученые, как и их зарубежные коллеги, работающие над аналогичными проектами, ищут способы снижения себестоимости производства.