Обломки 25-тонной китайской ракеты упали в районе Индийского океана

25-тонная основная ступень ракеты "Чанчжэн-5В" (Long March 5B) вновь вошла в атмосферу Земли в 19:45 по бакинскому времени над Индийским океаном. Ранее сообщалось, что 30-метровая китайская ракета вышла из-под контроля и падение осуществлялось без внешнего управления, передает Day.Az со ссылкой на hightech.fm.

Космическое командование США в своем Twitter подтвердило вхождение отслеживаемого объекта в атмосферу Земли, однако не сообщило, насколько рассеялись обломки и есть ли повреждения в инфраструктуре. За подробностями оно порекомендовало обращаться к властям Китая.

Китайские космические чиновники также подтвердили вхождение ракеты в атмосферу. По их данным, она упала в морской акватории на 119,0° восточной долготы и 9,1° северной широты. Они также сообщили, что при входе в атмосферу большая часть устройства сгорела.

"Чанчжэн- 5B" стартовала с Земли 24 июля, доставив новый модуль к строящейся китайской космической станции "Тяньгун". В отличие от основных ступеней большинства ракет, которые отправляются в безопасное место вскоре после запуска или мягко приземляются для повторного использования в будущем, она вышла на орбиту вместе со своей полезной нагрузкой. После завершения миссии ракета оставалась наверху - как большой, быстро движущийся кусок космического мусора - до тех пор, пока атмосферное сопротивление не обрушило его непредсказуемым и неконтролируемым образом.

По оценке экспертов из Центра исследований орбитального входа и мусора Аэрокосмической корпорации, до момента вхождения в атмосферу дожили обломки ракеты весом от 5,5 до 9,9 т. Такой объект в случае попадания в населенный пункт может вызвать существенные разрушения.

Астрофизик и специалист по спутниковому трекингу Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра полагает, что вполне возможно, что падающие обломки ракеты вызвали травмы или повреждение инфраструктуры, учитывая место повторного входа. Например, один наблюдатель заснял падение ракеты из Кучинга в малайзийском штате Саравак, опубликовав видео драматического события в своем Twitter.