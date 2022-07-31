Названы продукты, опасные для сосудов

К сужению сосудов и потере их эластичности может привести неправильное питание и лишний вес, это грозит скачками артериального давления и может привести к инсульту, сообщила "Москве 24" врач-диетолог Маргарита Королева, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Один из самых опасных факторов, способствующих развитию проблем с сосудами головного мозга, - ожирение, как правило, набор лишнего веса провоцируют продукты с высоким содержанием сахара.

"То есть, по сути, это быстрые углеводы. Это хлебобулочные изделия, все кондитерские изделия, это даже когда человек картофель в избытке употребляет. Отваренные корнеплоды, например, картофель, морковь, свекла, имеют высокий гликемический индекс, поэтому злоупотреблять такими продуктами нельзя", - предупредила врач.

Диетолог также порекомендовала отказаться от сладкой выпечки и газировки и включить в рацион пищу из натуральных продуктов, насыщенных жирными кислотами и растительной клетчаткой.