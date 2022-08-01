Названа формула самого полезного завтрака

Формулу самого полезного и питательного завтрака назвала в беседе с URA.RU нутрициолог Алена Ефимова. Она посоветовала начинать день с комбинации белковых и жировых продуктов, передает Day.Az.

"Если начнете завтрак с простых углеводов, через час снова захотите эти же простые углеводы. Формула самого полезного завтрака - это белки плюс жиры. Они насытят вас на четыре-пять часов. Белки - это яйца, рыба, курица, мясо. Жиры - авокадо, оливковое масло, кокосовое масло, топленое масло гхи, орехи, семена, оливки. Если к ним добавить овощей свежих или приготовленных - отлично. Немного ферментированных овощей - вообще идеально", - заявила специалист по питанию. По ее словам, к такому завтраку можно добавить и долгие углеводы: запеченный батат, тыкву, кусок цельнозернового хлеба на закваске, киноа или гречку.

Ефимова объяснила, что богатые белком завтраки повышают сытость и уменьшают тягу к вечерним перекусам. С их помощью снижается уровень гормона голода грелина и повышается уровень холецистекинина, подающего мозгу сигнал о том, что надо перестать есть.

"Полезные жиры на завтрак способствуют работе ЖКТ. Благодаря хорошим жирам желчь не будет застаиваться. Жиры необходимы для усвоения витаминов, а еще они помогают справляться с тягой к сладкому", - рассказала нутрициолог.