Как хранить продукты летом?

Правильное хранение и отказ от покупки лишнего позволит летом всегда есть свежие овощи, заявила старший менеджер направления операционной доставки сервиса экспресс-доставки "Перекрестка" Юлия Лемешева, пишет "Прайм", передает Day.Az.

По ее словам, ягоды полноценно хранятся только три дня, а потом пускают сок. Продлить срок можно, используя объемную тару, ягоды в ней помещают в холодильник и не трогают без необходимости. При этом перед закладкой на хранение фрукты и ягоды лучше не мыть, так как вода ускоряет их порчу, отметила эксперт.

Овощи она рекомендует держать отдельно от фруктов и ягод. "Некоторые фрукты выделяют этилен, что позволяет им дозревать после сбора, он же пагубно влияет на овощи, лежащие рядом", - назвала главные правила хранения сотрудница сети супермаркетов.

Она посоветовала поместить кабачки, тыкву и цуккини в холодное место. Цветную капусту можно разобрать на соцветия, положить в банку и посыпать крупной солью. Это сохранит ее свежей в течение недели. Лемешева добавила, что клубни картофеля следует держать в ящике для овощей подальше от лука и чеснока, чтобы они не прорастали.

Важно не покупать лишнего, чтобы потом не пришлось выбрасывать продукты, уточнила она.