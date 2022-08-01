Как быстро очистить руки от суперклея?

Если во время мелкого домашнего ремонта на руки попал суперклей, ни в коем случае не стоит пытаться сдирать его, рассказал в своем Telegram-канале врач-терапевт Олег Абакумов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для избавления от слоя суперклея, налипшего на руки, не стоит использовать раздражающие кожу средства. Народные рецепты, например, нанесение на кожу жидкости для снятия лака может вызвать термический ожог, который придется лечить довольно долго.

"Вазелин хорошо размягчает клей, можно попробовать нанести его тонким слоем и не растирать. Жидкость для снятия лака с ацетоном, которую часто в таких случаях используют, может вызвать аллергию и жжение на коже, потому что придется много тереть", - предупредил врач.

Специалист также отметил, что можно попробовать оттереть клей с помощью масла и маргарина. Если на коже образовалась небольшая рана, стоит обработать ее хлоргексидином и наклеить пластырь.