В новом Starbucks появятся стаканчики для знакомств

Рэпер Тимати решил сделать из популярной сети кофеен место для знакомств. Об этом сообщает Telegram-канал "Только никому...", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Тимур Юнусов вместе с ресторатором Антоном Пинским приобрел активы Starbucks в России. Новая концепция подразумевает, что посетители смогут выбрать цвет стаканчика в зависимости от настроения и семейного положения.

В кофейне будут представлены четыре варианта стаканчиков, отличающихся друг от друга цветом.

"Тиффани" - женский стакан для тех, кто готов к отношениям, "Красный" - все сложно, я занят/а и не хочу знакомиться, "Оранжевый" - у меня все отлично, жизнь прекрасна, "Фиолетовый" - мужской стакан, ищу знакомств, открыт к общению", - сообщается в опубликованной презентации.