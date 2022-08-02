Психолог назвал срок полезного для здоровья отпуска

Психолог, врач-эндокринолог Антон Поляков рассказал, что полезный для здоровья отпуск должен длиться 28 календарных дней, так как организм начинает накапливать ресурсы только на третьей неделе отдыха. Об этом сообщает URA.RU, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, в Советском союзе не просто так использовали 28 календарных дней. В первую неделю человек испытывает стресс по поводу отдыха, ему нужно адаптироваться. На вторую - начинается расслабление, восстанавливаются самые проблемные участки психики, а на третьей неделе происходит накопление запаса прочности.

"То есть ты себя перебинтовал и оброс определенными ресурсами, которые в дальнейшей жизни помогут тебе справиться со стрессовыми ситуациями. И четвертая неделя - этот как раз тот самый период адаптации, когда ты постепенно начинаешь возвращаться к привычному ритму жизни. Если человек так отдыхает, то ему этого хватит с головой на год и психика будет в порядке", - рассказал Поляков.

Он добавил, что в более короткий отрезок времени, человек отдохнуть не успевает.