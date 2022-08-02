Раскрыт смертельный риск употребления мяса

Специалисты Школы диетологии и политики им. Фридмана в Университете Тафтса и Кливлендской клинической лаборатории Лернера раскрыли, насколько употребление красного мяса повышает риск развития смертельно опасных атеросклеротических сердечно-сосудистых состояний. Результаты научной работы опубликованы в журналах Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology и JAMA Network Open, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В исследовании, в котором изучалась связь между употреблением животной пищи и риском атеросклеротических заболеваний, принял участие 3931 пожилой человек старше 65 лет. Медиана наблюдений составляла 12,5 года. К сердечно-сосудистым состояниям, которые возникали на фоне атеросклероза, ученые отнесли инфаркт миокарда, фатальную ишемическую болезнь сердца, инсульт, а также смертельные случаи из-за других сердечно-сосудистых заболеваний.

Известно, что продукты животного происхождения могут вызывать ухудшение здоровья сердечно-сосудистой системы опосредованно, через изменения в микробиоме кишечника. В ответ на поступление L-карнитина, которое в больших количествах содержится в мясе, бактерии начинают вырабатывать потенциально вредные вещества, попадающие в кровь, в том числе триметиламин N-оксид (ТМАО) и предшествующие ему соединения γ-бутиробетаин и кротонобетаин.

Оказалось, что более высокое потребление красного мяса с низким уровнем обработки, всего мяса и общего количества продуктов животного происхождения повышает риск атеросклеротических заболеваний на 15, 22 и 18 процентов соответственно. Метаболиты, связанные с триметиламином N-оксидом, в значительной степени опосредовали эту связь со вкладом 10,6, 7,8 и 9,2 процента соответственно. При этом потребление рыбы, птицы и яиц не имело существенной связи с риском заболеваний.

В другом исследовании, в котором приняли участие 5333 пациентов старше 65 лет, изучалась связь между уровнем ТМАО и связанных с ним метаболитов в плазме крови с риском общей и причинно-специфической смерти. Наблюдения за добровольцами, набранными из четырех штатов США, проводились с 1 июня 1989 по 31 декабря 2015 года, при этом в течение срока произошел 4791 летальный исход. Ученые выявили, что концентрации ТМАО и родственных метаболитов в плазме были положительно связаны с риском смерти. Коэффициенты риска для ТМАО, холина, карнитина и бутиробетаина составили 1,30, 1,19, 1,26 и 1,26 соответственно.