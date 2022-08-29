За 60 лет площадь лесов на душу населения сократилась почти в три раза

С 1960 года площадь лесов в мире сократилась на 81,7 млн га - показатель на душу населения уменьшился на 60%. Это угрожает благополучию экосистем и людей, передает Day.Az со ссылкой на knife.media.

К таким выводам пришли японские ученые после анализа глобальных данных о землепользовании.

Последние 60 лет леса на планете быстрее исчезали, чем восстанавливались - 437,3 млн га против 355,6 млн га. Таким образом, в 1960 году на душу населения приходилось 1,4 га леса, в 2019 году - 0,5 га.

"Постоянная утрата и деградация лесов влияют на целостность экосистем, снижая их способность поддерживать биоразнообразие. Также это влияет на 1,6 млрд человек во всем мире, преимущественно в развивающихся странах, жизнь которых так или иначе зависит от леса", - заявили исследователи.