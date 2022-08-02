Найдено опровержение классической гипотезы об изменении формы черепа человека

Исследование антропологов из Цюрихского университета показало, что трансформация человеческого черепа за последние 160 тыс. лет была вызвана изменениями лица. Работа ученых была опубликована в журнале PNAS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Череп древних людей, возраст которых составляет 200 тыс. лет, не сильно отличается по размеру от современных, но имеет другую форму. Основная гипотеза состоит в том, что развитие инструментов и искусства вызвали изменение формы мозга Homo sapiens.

Однако последнее открытие противоречит устоявшемуся мнению. Группа антропологов восстановила в цифровом виде черепа 50 гоминидов, обнаруженных в Эфиопии и Израиле, включая Homo sapiens, Homo erectus и неандертальцев. Затем 3D-модели окаменелостей сравнили со 125 образцами черепов современного человека.

Команда обнаружила, что размер и пропорции черепов детей Homo sapiens 160 тыс. лет назад практически не отличались от современных. В то время как черепные коробки взрослых особей имели более длинные лица с выраженными чертами.

Исследователи предполагают, что причинами изменения формы черепа могли быть изменения в диете или снижение потребности в кислороде. Изменения стали более выражены около 12 тыс. лет назад, когда люди начали есть более мягкую пищу, что снизило нагрузку на лицевую часть черепа.