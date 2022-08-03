Доказана польза приема любых добавок с клетчаткой

Исследователи из Университета Дьюка выяснили, что люди, не потребляющие достаточного количества клетчатки из пищи, могут добрать ее из пищевых добавок, причем все они обладают одинаковой эффективностью. Работа опубликована в журнале Microbiome, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Получать с пищей достаточное количество клетчатки, необходимой нашим кишечным бактериям, довольно хлопотно, поэтому были разработаны специальные пищевые добавки. Есть несколько видов БАД с клетчаткой, поэтому исследователи хотели проверить, есть ли разница в их эффективности. Они протестировали три основных вида добавок с ферментируемой клетчаткой: инулин, декстрин и галактоолигосахариды. 28 участников получали одну из трех добавок в течение одной недели, затем тип добавки меняли. Перед началом приема новой добавки испутыемые делали перерыв, чтобы вернуть исходное состояние кишечника. Таким образом, на каждом участнике протестировали все три типа БАД.

Человек не может переваривать клетчатку (пищевые волокна), но они нужны нашим кишечным бактериям. Перерабатывая клетчатку, они выделяют особую жирную кислоту - бутират, повышающую устойчивость кишечника к патогенам и снижающую воспаление, которое приводит к раку толстой кишки и болезням сосудов. Именно ее содержание в кале участников оценивали ученые.

Те участники, которые до начала эксперимента потребляли больше всего клетчатки из пищи, показали наименьшие изменения в своем микробиоме, а тип добавки не имел значения. У людей, которые потребляли наименьшее количество клетчатки, содержание бутирата повысилось значительно. Таким образом, есть сразу две хороших новости. Во-первых, людям, которые едят достаточно овощей и фруктов, не нужно принимать клетчатку дополнительно. Во-вторых, тем, кто не получает необходимое количество ферментируемых волокон с пищей, помогут добавки с ней, причем любые.

Исследовательская группа в параллельной работе показала, что кишечный микробиом быстро реагирует на клетчатку, резко изменяя популяции микробов, присутствующих в кишечнике, а также работу их генов. Статья опубликована в The ISME Journal.