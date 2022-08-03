Как быстро снять кольцо с опухшего пальца?

Переизбыток жидкости в организме и повышенное давление могут привести к отекам, иногда они бывают настолько сильными, что ложась спать вечером, человек не может утром снять с отекшего пальца кольцо, рассказал в своем Telegram-канале врач-терапевт Олег Абакумов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Врач порекомендовал снимать на ночь украшения, а если кольцо стало неожиданно узким, то избавиться от него можно с помощью проточной холодной воды.

"Подержите руку в холодной воде 5-10 минут, а потом вытащите и подержите в поднятом состоянии. Это чтобы отток крови случился, отек спадет и кольцо будет проще снять. Также попробуйте залить жидкое мыло или масло и аккуратными выкручивающими движениями снять кольцо", - посоветовал специалист.

Врач отметил, что если украшение не снять, то из-за пережатия вен может нарушиться кровоток, а это уже опасно. Если самостоятельно избавиться от застрявшего украшения не получается, то лучше всего обратиться за экстренной помощью к хирургу.