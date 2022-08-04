В Японии появились охлаждающие костюмы для кошек и собак со встроенным вентилятором

Японская компания по производству одежды для беременных начала выпускать костюмы для питомцев со встроенным охлаждением. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Президент компании Sweet Mommy, наладившей выпуск одежды со встроенными вентиляторами, Рэй Узава заявила о том, что идея пришла ей в голову после очередной прогулки со своей собакой породы чихуахуа.

"В этом году почти нет сезона дождей, поэтому жара началась очень рано", - сообщила Узава.

Президент компании объединила усилия с ветеринаром, и в результате получились костюмы под брендом The Cool Dog. Они подходят как для собак, так и для кошек, и представляют собой жилет с маленьким вентилятором, который охлаждает питомца во время прогулки.

Первые покупатели The Cool Dog остались довольны костюмом, признав, что собаки и кошки стали лучше себя чувствовать на улице. Известно, что Узава приняла уже свыше 100 заказов.

Между тем в Японии продолжается аномальная жара. В Токио столбик термометра держится на отметке в 35°C на протяжении девяти дней подряд.