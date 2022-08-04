Археологи нашли «призрачные» следы древних людей, исчезающие на солнце

Археологи обнаружили множество таинственных "призрачных следов" в пустыне Грейт-Солт-Лейк штата Юта, об этом сообщают в пресс-службе Корнелльского университета, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам ученых, следы видно только после дождя, они наполняются влагой и становятся темнее. После высыхания они снова пропадают.

Первоначально команда обнаружила только несколько следов в июле этого года. После тщательной проверки окружающей местности с помощью георадара выявилось по меньшей мере 88 следов, принадлежащих взрослым и детям до 5 лет.

Призрачные отпечатки были оставлены по крайней мере 10 тыс. лет назад, когда этот район был обширным водно-болотным угодьем. Тем не менее исследователи подозревают, что следы могли быть оставлены 12 тыс. лет назад, во время последнего ледникового периода.

"Люди, похоже, шли по мелководью, а песок быстро заполнял их следы. Но под песком был слой грязи, который сохранил отпечаток нетронутым после заполнения", - сказал ведущий исследователь Дарон Дюк, археолог из компании Far Western Anthropological Research Group.

По словам ученых, менее чем в 2 км от места, где были обнаружены следы, предыдущая исследовательская группа обнаружила лагерь охотников-собирателей, датируемый 12 000 лет назад, где могли жить люди, оставившие отпечатки.

Сейчас археологи продолжают исследовательские работы, по окончании которых будет опубликована статья в одном из рецензируемых научных журналов.