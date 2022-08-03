Умная татуировка предскажет заболевания

Южнокорейские ученые создали умную татуировку, которая позволяет собирать данные о жизненных показателях. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты Корейского ведущего научно-технического института (KAIST) разработали электронные чернила для татуировок, созданные из жидкого металла и углеродных нанотрубок, функционирующих как биоэлектрод. Инновационное устройство можно подключить к прибору для снятия электрокардиограммы (ЭКГ) или другому биосенсору. Татуировка способна передавать данные о частоте сердечных сокращений пациента и других жизненно важных показателях - информацию можно интерпретировать для предсказания заболеваний.

По словам ученых, синтезированные чернила неинвазивны и сделаны из частиц на основе галлия - мягкого серебристого металла, который также используется в полупроводниках или термометрах. Углеродные нанотрубки, украшенные платиной, помогают проводить электричество, обеспечивая долговечность. Материал безопасен для здоровья пациентов.

"В будущем мы надеемся подключить беспроводной чип, интегрированный в чернила, чтобы мы могли передавать данные между нашим телом и обратно на внешнее устройство", - отметил профессор материаловедения и инженерии Стив Парк.