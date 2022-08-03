Найден способ отвадить мух от жилья с помощью целлофанового пакета

Наполненный водой целлофановый пакет может отвадить мух от жилья, рассказала в TikTok блогерша, ведущая свою страницу под псевдонимом @tcfamalam. Найденный ею способ отпугнуть насекомых с помощью обычного предмета приводит издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам женщины, ее семья живет рядом с фермерским хозяйством, и поэтому мухи часто залетают в дом. Однажды она увидела в социальных сетях совет повесить рядом с дверью пакет с водой для отпугивания насекомых. "Я решила подстраховаться и повесила два. По всей видимости, мухи думают, что это пчелиный улей, сработало", - рассказала в ролике она.

Сразу же после того, как женщина воспользовалась лайфхаком из сети, к ней в дом не залетела ни одна муха. Через два дня тиктокерша сообщила подписчикам, что за это время она видела в доме не больше пяти мух, хотя обычно их прилетали сотни. "Это безусловно большая разница!" - порадовалась она.

В комментариях ей также порекомендовали положить в пакет медные монеты. "Мухи подумают, что это глаза хищника, и улетят", - объяснил один из подписчиков.